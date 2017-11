Fagnano sempre più in fuga

Il Fagnano ormai è sempre più vicino al titolo di campione d’inverno di Prima Categoria. Lotta serrata invece nei due gironi di Seconda, mentre il Bosto sembra aver dato lo strappo giusto in Terza.

PRIMA CATEGORIA

Basta una rete a Fagnano per ottenere i tre punti in casa de Luino e allungare a +8 sul Tradate, sconfitto 3-1 a Gorla Maggiore. I gorlesi mantengono il terzo posto a braccetto con la Vanzaghellese, che passa 1-0 ad Arcisate contro la Valceresio, e il Cas, vittorioso 2-1 a Sacconago con il Cairate. Vince anche l’Arsaghese, regolando 2-0 il San Marco, frena invece il Tre Valli che viene fermato sull’1-1 interno dall’Ispra. Turno di riposo per la Folgore Legnano, il Casbeno rimane nei bassifondi perdendo 2-1 sul campo dell’Atoniana.

CLASSIFICA: Fagnano 31; Tradate 23; Cas, Gorla Maggiore, Vanzaghellese 21; Arsaghese 20; Tre Valli 19; Folgore Legnano 14; Valceresio, Ispra 13; Antoniana, Cairate, San Marco 10; Luino, Casbeno 4.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE M

Il Lonate Ceppino perde 2-0 in casa contro il Samarate al termine di una gara molto concitata, ma il Lonate Pozzolo non ne approfitta pareggiando 1-1 sul campo della Rescaldinese. Si fa sotto l’Aurora Cantalupo, che vince il derby 2-0 contro la Virtus. Vittorie importanti anche per l’Arnate, 4-1 al Kolbe, e il Gorla Minore, 3-2 alla Gallaratese. Tre punti anche per la Crennese che regola 2-0 il Rescalda, e per il Beata Giuliana che batte 3-2 il Canazza. Ancora a zero punti la Robur, sconfitta 2-0 in casa dalla Borsanese.

CLASSIFICA: Lonate Ceppino 26; Lonate Pozzolo, Aurora Cantalupo 24; Samarate, Arnate, Gorla Minore 22; Crennese 19; Gallaratese 18; Kolbe, Rescaldinese 17; Virtus Cantalupo 15; Beata Giuliana 14; Rescalda 11; Borsanese 10; Canazza 8; Robur 0.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE Z

Botta e risposta in vetta, con Insubria e San Michele che vincono. I primi battono 3-2 la Ternatese, la formazione di mister Lorenzi supera invece 3-1 il San Luigi Albizzate. Tiene il passo il CantelloRasa, che passa 2-0 sul campo della Lavena Tresiana, mentre cade la Cuassese sconfitta 2-1 a Sumirago. Risale il Caravate grazie al successo 1-0 in casa della Calcinatese, mentre termina senza reti tra Viggiù e Malnatese. Segno “X” con risultato finale di 1-1 tra Buguggiate e Aurora Induno e tra Laveno Mombello e Ceresium.

CLASSIFICA: Insubria, San Michele 26; CantelloRasa 23; Cuassese 22; Caravate 18; Calcinatese 16; Laveno Mombello, Ceresium Bisustum 15; Buguggiate, Ternatese 14; Aurora Induno, Malnatese 13; San Luigi , Sumirago 11; Lavena Tresiana 10; Viggiù 8.

TERZA CATEGORIA

Il Bosto continua a guidare grazie al 5-3 rifilato all’Angerese. L’unica a restare in scia è la Sommese che espugna 4-0 la Casport. Cade invece ancora la Casmo, sconfitta 3-0 a Rancio, mentre il Coarezza osservava il turno di riposo. Bella vittoria per la Pro Citiglio, 3-0 sul Fulcro Travedona, l’Olona regola 3-2 il Cuvio, basta un gol alle Eagles per avere la meglio sul France Sport. Pokerissimo del Varano sul Don Bosco (5-1), la Jeraghese passa 6-0 sul campo del Mascia.