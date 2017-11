“Fallo protetto”, diverse iniziative per la lotta all’AIDS

In occasione della “Giornata Mondiale per la Lotta all’AIDS”, ritorna anche quest’anno, con più forza rispetto a quelli scorsi, l’iniziativa Fallo Protetto.

Fallo Protetto è promosso da Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione, Discobus Varese, Arcigay Varese, SISM Varese, TASSO (team di riduzione del rischio e del danno da alcol, sesso e sostanze), Croce Rossa Italiana – Comitato di Gallarate, Il Salotto, CRI Giovani comitato di Varese e delegazione del Seprio-Tradate.

Come si può leggere nel sito della LILA, la Lega Italiana per la Lotta contro l’AIDS:

“Dai dati raccolti dall’Istituto Superiore di Sanità emerge che, nel 2015, sono state segnalate 3.444 nuove diagnosi di infezione da Hiv, pari a 5,7 nuovi casi per 100.000 residenti. Questa incidenza pone l’Italia al tredicesimo posto tra le nazioni dell’Unione Europea. Le regioni con l’incidenza più alta sono state il Lazio, la Lombardia, la Liguria e l’Emilia-Romagna.

Le persone che hanno scoperto di avere l’Hiv nel 2015 erano maschi nel 77,4% dei casi. L’età mediana era di 39 anni per i maschi e di 36 anni per le femmine. L’incidenza più alta è stata osservata tra le persone di 25-29 anni (15,4 nuovi casi ogni 100.000 residenti).

Riguardo alle modalità di trasmissione, diminuisce ulteriormente la proporzione di consumatori di sostanze per via iniettiva (3,22%), mentre aumentano i casi attribuibili a trasmissione sessuale: nel 2015 i casi attribuiti a trasmissione eterosessuale sono stati il 44,9% e quelli attribuiti a trasmissione tra MSM 40,7%.”

Si tratta dunque di un problema di tutta la cittadinanza, non di specifiche categorie a rischio. Risulta necessario che i cittadini possano verificare la possibile infezione in modo rapido ma discreto. A questo proposito esistono su tutto il territorio nazionale i Centri MTS, realtà che si occupano di garantire accesso, gratuito e anonimo, ai test per l’HIV e per le altre Malattie Trasmissibili Sessualmente (MST). Da anni le organizzazioni che promuovono Fallo Protetto, all’interno dei loro servizi e progetti, orientano e accompagnano le persone che incontrano presso questi ambulatori. L’edizione del corrente anno vuole concentrarsi sul Centro MTS di Varese.

Ad oggi e da un anno a questa parte aperto purtroppo solamente nella forma di sportello telefonico e non più centro prelievi/analisi, esso rappresenta un presidio sanitario di fondamentale importanza per la cittadinanza intera. FALLO Protetto, in quanto unione di operatori sociali, volontari, pazienti, utenti e cittadini, auspica la riapertura del centro prelievi/analisi, elemento fondamentale nel contrasto alle MST, mettendosi a completa disposizione per l’attuazione dell’iniziativa.

Per sensibilizzare sul tema, sono diverse le iniziative che si svolgeranno sul territorio in occasione della Giornata mondiale contro l’AIDS.

Si comincia venerdì 1º dicembre dalle 11:30 alle 14:30 con l’iniziativa “MTS in aula” a cura del Segretariato Italiano Studenti in Medicina, presso l’Università degli Studi dell’Insubria, via Ottorino Rossi, Varese, con sensibilizzazione sulle MTS nei corridoi dell’ateneo. Saranno presenti anche i Giovani della Croce Rossa di Tradate.

Sempre venerdì 1º dicembre dalle ore 22:00 è il turno della Fallo Protetto Night presso Il Salotto in Viale Belforte 178 a Varese: una serata di sensibilizzazione giocosa e divertente riguardante HIV/AIDS e MTS con distribuzione di materiale informativo e preservativi gratuiti. Inoltre saranno presenti un set fotografico, l’etilometro gratuito e un info drug point. L’iniziativa è a cura di Discobus Varese, progetto TASSO e Il Salotto.

Contemporaneamente, nel centro città di Gallarate, si svolgerà la Banana night: Itineranti banane sensibili alle MTS e alla lotta all’AIDS invaderanno il centro cittadino dalle 21:30 alle 23:30. Inseguite le banane! – L’evento è a cura dei giovani di Croce Rossa comitato di Gallarate.

Sabato 2 dicembre Fallo Protetto si sposta con Arcigay Varese e Discobus in piazza Monte Grappa angolo Via Volta a Varese! Dalle 14:00 alle 19:00 banchetto informativo di sensibilizzazione su HIV e MTS, distribuzione gratuita di preservativi, vin brulè, set fotografico con brevi interviste video simpatiche e coinvolgenti dal titolo “Quella volta che non ho usato il preservativo… perchè?”.

L’appuntamento del sabato sera si intitola “Arcigay on air!” e si terrà presso Il Salotto in Viale Belforte 178 dalle 22:30. L’evento è realizzato da Arcigay Varese con la collaborazione de Il Salotto. Set fotografico, distribuzione gratuita preservativi. Sarà presente anche Croce Rossa Italiana Varese.

Negli eventi del sabato, saranno distribuiti i preservativi Coop Fallo Protetto frutto di una collaborazione tra Arcigay e Coop e si sensibilizzerà sull’importanza del preservativo tra MSM (Maschi che fanno sesso con maschi) e persone Trans. Diverse iniziative, tanta voglia di divertirsi ma sensibilizzando a prevenire le Malattie Trasmissibili Sessualmente (MTS), soprattutto il virus dell’HIV.