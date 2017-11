Far parte del “Basket Siamo Noi” fa bene alla salute

Una convenzione tra “Il Basket Siamo Noi e il Centro Diagnostico Varesino di vicolo San Michele rivolta agli associati del Trust.

E’ stato presentato martedì 7 novembre questo accordo, unico nel suo genere, che permette ai soci del “Basket Siamo Noi” di avere una scontistica importante su un pacchetto di diagnostica preventiva medica, per intenderci un check up completo, prenotandosi presso il Cdv entro venerdì 22 dicembre.

Una serie di esami specifici che gli associati del “Basket Siamo Noi” possono richiedere ad un prezzo davvero vantaggioso con circa il 50% di sconto, come l’elettrocardiogramma basale, l’rx al torace e gli esami del sangue, per citarne alcuni.

Nel dettaglio Il Centro Diagnostico Varesino ha preparato quattro pacchetti, due rivolti agli uomini sopra e sotto i 40 anni e due rivolti alle donne sempre sopra e sotto i 40 anni.

«Questa convenzione con il Cdv vuole essere il volano per altre realtà convenzionate con noi – commenta Luca Villa, presidente del Basket Siamo Noi -. Attualmente sono una settantina ma puntiamo naturalmente ad accrescere il numero. E’ nostro obiettivo infatti intensificare i rapporti con i nostri convenzionati per far si che gli associati del trust ne possano usufruire maggiormente».

«E’ da 40 anni che il Cdv lavora nel campo sanitario – sottolinea invece Michele Rossi, amministratore delegato del Centro Diagnostico Varesino -, mi è sembrato naturale promuovere questa iniziativa con il Basket Siamo Noi, il giusto connubio fra sport e benessere. Proponiamo agli associati del Trust dei prezzi davvero vantaggiosissimi, con l’obiettivo di favorire la prevenzione e la cura».

Intanto la società ha lanciato un mini abbonamento per l’autunno, chiamato infatti “Fall Pack”.