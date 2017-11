“Ferite a morte”, una sera a teatro contro la violenza

Uno spettacolo intenso, per lanciare un messaggio forte contro la violenza sulle donne.

Lo propone questa sera, venerdì 24 novembre alle 21, l’Amministrazione comunale di Clivio, che ha invitato la Piccola Compagnia Instabile a rappresentare lo spettacolo “Ferite a morte. E se le vittime potessero parlare?”, liberamente tratto dall’omonimo libro di Serena Dandini.

Alla serata, organizzata dal Comune di Clivio in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebra domani, parteciperà Patrizia Coda, dirigente della Divisione Polizia anticrimine della Questura di Varese.

Lo spettacolo, interpretato da Liliana Maffei e Arianna Talamona, con la regia di Stefano Orlandi, è in programma alle 21 alla sala teatro dell’Oratorio di Clivio, in via Eolo.

Ingresso libero.