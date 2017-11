Festa di San Martino, un weekend all’insegna di solidarietà e famiglia

La 28esima edizione della Festa di San Martino si preannuncia all’insegna della solidarietà e della famiglia. Sabato 11 e domenica 12 novembre la via del centro storico varesino si vestirà a festa per le tante iniziative organizzate dal comitato, con il supporto dei commercianti, ma anche di tante associazioni e aziende che hanno dato un aiuto.

«Questa festa – ha spiegato monsignor Luigi Panighetti, prevosto di Varese – si colloca in una scia di tradizione da tenere viva con note innovative. Comunica valori importanti sociali e spirituali. L’edizione 2017 avrà una maggiore attenzione ai bambini e di conseguenza alle famiglie. Spero che queste proposte vengano riportate nel futuro».

Proprio per i più piccoli, domenica mattina dalle ore 10,30 ci saranno tante attività: gonfiabili, trucca-bimbi, pony e laboratori ma anche una singolare iniziativa. Nel pomeriggio, di fatti, dalle 15.00, ci sarà babbo natale. La richiesta è che i bambini portino i propri giocattoli usati, ma in ottimo stato – no peluche per questioni igieniche – da donare e riceveranno il diploma di “bambino generoso”. Il messaggio è: prima di ricevere, donare.

Il corteo storico in costume che terminerà con il “taglio del mantello”, partirà alle ore 16.00 e terminerà in San Martino alle ore 16.30.

Si rinnova il concorso fotografico. Le foto andranno inviate alla pagina Facebook Festa di San Martino Varese. La più votata vincerà un buono da 30 Euro da spendere entro il 31 dicembre nei negozi di via San Martino.

Per tutta la giornata di domenica ci sarà la diretta radiofonica su Radio 2 Laghi Fm (93,5 e 97,2).