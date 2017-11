I filati della piccola azienda che servono l’alta moda

Fili pregiati che da Leggiuno arrivano in tutto il mondo per creare capi d’alta moda. Un processo che inizia dalla colorazione delle rocche fino alla realizzazione del tessuto.

Una storia affascinante quella della Leggiuno Spa, l’azienda tessile che dal 1908 lavora per lo più con lino e cotone e che questa mattina, mercoledì 15 novembre, si è presentata agli alunni della terza media del paese in occasione del PMI DAY.

Ad accoglierli, un edificio in stile liberty che ricorda la lunga storia di questa azienda che in oltre un secolo è riuscita ad adattarsi ai cambiamenti e alle tendenze del mercato.

La produzione è verticalizzata, ovvero cura la realizzazione del prodotto finale attraverso tutti i processi necessari: «Seguiamo tutto il processo – spiega ai ragazzi Filippo Messanutti, responsabile amministrativo -, cosa che oggi succede in pochissime aziende. Partiamo dai filati per arrivare alla creazione di tessuti che verranno usati, per lo più, per la realizzazione di camicie. La tendenza di oggi invece, è esternalizzare i diversi tipi di processo per fare in modo che il lavoro sia più snello ed economico».

Ad oggi la Leggiuno Spa ha centoottanta dipendenti e fattura due milioni di euro l’anno. Lavora per lo più con i marchi dell’alta moda e il suo mercato è per il 70% estero. Propone circa 1600 campioni l’anno, per soddisfare la stagione estate e inverno della moda. In altri casi soddisfa le richieste dei clienti. «Il vantaggio di avere una produzione verticalizzata è proprio questo: nel giro di 48 ore possiamo realizzare per il cliente un prodotto personalizzato».

La fabbrica è distribuita su trentamila metri quadrati. Passare da un capannone all’altro significa passare tra macchine in movimento e operai al lavoro. Si parte dalla colorazione dei filati, il magazzino, le macchine per l’orditura quindi la tessitura fino al fissaggio. C’è quindi il controllo finale dei tessuti, l’imballaggio e la spedizione. «I tessuti saranno poi portati alle strutture di confezionamento, dove verranno realizzate le camicie vere e proprie». Un ultimo processo che agli inizi veniva realizzato anche qui a Leggiuno, spiega Paolo Airaghi, responsabile del servizio amministrativa che ha accompagnato i ragazzi durante la visita.

Oltre alle “braccia” l’azienda è fatta anche dalle “teste”. E’ per questo che la visita degli alunni si conclude negli uffici, da dove parte tutto. Scelta dei colori, fantasie, tessuti ma anche organizzazione, logistica e tutto ciò che serve far funzionare l’impresa.

Quando lasciamo la fabbrica, in tarda mattinata, il lavoro è a pieno ritmo. Gli spazi sono molto ampi ed è facile immaginare quando, fino a qualche anno fa, lavorano molti più dipendenti. Per gli abitanti di Leggiuno rappresentava una delle principali fondi economiche, oggi resta un suo “fiore all’occhiello”.