I fioristi Ascom si preparano al Natale

I fioristi del Gallaratese si preparano al Natale con nuove proposte speciali. Merito del Corso Fioristi “Speciale Natale” promosso da Ascom-Confcommercio, una tre giorni dedicata alla preparazione professionale della categoria.

“Il Maestro Fabrizio Panone ha sviluppato il tema del Natale con strutture floreali di grandissima modernità, leggerezza ed eleganza, così come nel suo stile”. E le bellissime opere realizzate con questo Flower-Lab sono ora esposte nell’atrio della sede di via Unione Europea-via Fratelli Bronzetti.

“Confcommercio Ascom Gallarate e Malpensa – spiega il direttore Gianfranco Ferrario – prosegue con la formazione specializzata e di categoria per i propri associati nel 2018, per preparare o aggiornare sulle novità utili per avere ancora più risultati nella propria attività, essere innovativi, anticipare le tendenze del mercato. E la categoria dei fioristi è solo un esempio”

“Partecipare ai nostri corsi, fare gruppo con i colleghi, è un ulteriore tassello per la propria attività professionale: un team di lavoro è un moltiplicatore di idee e progetti, ma anche un momento di interscambio di esperienze tra imprenditori: Confcommercio ci crede”.