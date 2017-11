Fogne nel lago: “Pretendiamo tempi certi per la gestione di Alfa s.r.l.”

Nell’incontro di ieri a Varese con ATO e ALFA s.r.l., il Comune di Luino, presente con l’Assessore Dario Sgarbi e i funzionari competenti, ha ribadito l’assoluta necessità che il gestore unico del servizio idrico integrato, ALFA s.r.l., già operante in altre realtà, entri anche a Luino nell’esercizio effettivo del servizio entro il termine del 31 dicembre 2017, determinato da tempo dall’Autorità d’Ambito (ATO) per tutto il territorio provinciale.

«Sono pienamente consapevole dell’importanza dell’accordo siglato nel luglio del corrente anno – così commenta il Sindaco Andrea Pellicini le parole del Consigliere provinciale Mariani – nonché degli sforzi fatti in questi anni, anche a seguito delle nostre sollecitazioni, da tutti i soggetti coinvolti. Ora però pretendiamo di sapere con certezza se il gestore unico ALFA s.r.l. inizierà a gestire di fatto le reti fognarie luinesi entro il termine sopraindicato. Chiediamo inoltre di sapere quando verrà aperto in città un centro operativo del gestore unico, con dipendenti specializzati per gli interventi necessari sulla rete, sull’esempio dell’ottimo lavoro che quotidianamente ASPEM svolge per la gestione dell’acquedotto comunale. Nella lettera che oggi stesso ho inviato a Regione Lombardia, Provincia di Varese, Prefettura, Ufficio d’Ambito e gestore unico, rivendico il diritto di ricevere risposte ufficiali in merito, nella piena consapevolezza delle importanti responsabilità etiche e politiche, ancor prima che amministrative, che derivano dall’azione di governo di una città come Luino, direttamente esposta sulla sponda del Lago Maggiore, patrimonio ambientale internazionale»