Forte scossa di terremoto nel centro Italia

Un terremoto di magnitudo 4.4 è stato registrato alle 13.37 con epicentro nella zona di Fornovo di Taro, in provincia di Parma.

La scossa è stata avvertita anche in Lombardia: in molti hanno detto di averla percepita a Varese, Milano e Bergamo. Molte le chiamate ai Vigili del Fuoco ma per ora non si segnalano gravi danni. Aggiornamenti nell’articolo della Gazzetta di Parma

#terremoto ML 4.4 ore 13:37 IT del 19-11-2017 a 4 km SW Fornovo di Taro (PR) Prof=32Km https://t.co/RSbOns8Wbc — INGVterremoti (@INGVterremoti) 19 novembre 2017