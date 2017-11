Il fotocinevideoclub Verbano ospita il reporter Gabriele Orlini

Il fotocinevideoclub Verbano promuove l’evento – patrocinato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Sesto Calende – che vedrà ospite il 24 novembre il fotografo Gabriele Orlini, che racconta la sua esperienza di fotoreporter.

Sarà un appuntamento dedicato alla fotografia “vera” nella quale il fotografo racconterà il suo lavoro di fotoreporter freelance, presentandoci una serie di immagini scattate nel corso dei suoi viaggi come inviato, per mostrare al mondo occidentale la cruda e difficile realtà dei popoli ripresi. Orlini parlerà anche di YoEva, un progetto umanitario a cui il fotografo tiene particolarmente.

È in programma il 24 novembre 2016, alle ore 21, nella Sala Elso Varalli del Palazzo Comunale, Piazza Mazzini 16, Sesto Calende.

Gabriele Orlini

Fotogiornalista, viaggiatore per professione, scrittore, fotografo documentarista per una necessità incurabile dell’anima. Fermo sostenitore del viaggio come mezzo insostituibile di conoscenza, usa l’arte del racconto visuale per descrivere le lotte e le contraddizioni del mondo. Con la precisione metodologica del fotoreporter e la visione del narratore si dedica a quelle storie che sembrano voler rimanere nascoste. Nato a Trieste ha per molto tempo vissuto a Milano e in molte altre città in tutto il mondo. Come fotoreporter freelance, ha lavorato con NGO, Fondazioni, in assignment a diverse testate e redazioni in molti paese tra i quali: Camerun, RD Congo, Tanzania, Mozambico, Angola, Zambia, India, Bangladesh, Mindanao, Filippine, Indonesia, Malaysia, Argentina, Venezuela, Territori Palestinesi Occupati, Iraq, Kurdistan, Siria ecc.

I suoi lavori parlano di rifugiati e delle loro speranze, di abusi sessuali e violenze sulle donne dall’Africa al Sud America, di bordelli e di soldati bambino, di emarginati, di lotte religiose, ma anche di semplici storie di uomini e donne e di sorrisi. Quando possibile, preferisce immergersi in storie con progetti a medio e lungo termine. Insegnante per vocazione, ama fare seminari per aiutare le persone a riconoscere e sviluppare la propria capacità narrativa.

Vincitore di numerosi premi internazionali, sostiene che la fotografia debba arrivare prima del nome del suo autore, per rispetto delle storie che porta con sé. Insegnante per vocazione, organizza alcuniworkshop dedicati alla scoperta e allo sviluppo di una propria narrativa fotografica, per aprire gli scrigni delle memorie e scardinare gli orizzonti che racchiudono i ricordi.

Il fotografo dichiara: “Chi mi conosce sa che mi piace attraversare la vita senza girarci attorno e, prendendo in prestito le parole di Robert Frost posso dire di “…AVER SEMPRE AVUTO UNA LITE D’AMORE CON IL MONDO”