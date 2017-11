Il fotografo di Capaci alla giornata della legalità

Falcone venne assassinato il 23 Maggio 1992. Stava tornando, come era solito fare nei fine settimana, da Roma. Appena sceso dall’aereo, Falcone si sistemò alla guida della Croma bianca, e accanto prese posto sua moglie Francesca Morvillo, mentre l’autista giudiziario Giuseppe Costanza andò a occupare il sedile posteriore. Nella Croma marrone era alla guida Vito Schifani, con accanto l’agente scelto Antonio Montinaro e sul retro Rocco Dicillo, mentre nella vettura azzurra erano Paolo Capuzza, Gaspare Cervello e Angelo Corbo. Al gruppo era in testa la Croma marrone, poi la Croma bianca guidata da Falcone, e in coda la Croma azzurra, che imboccarono l’autostrada A29 in direzione Palermo.

La prima auto, la Croma marrone, venne investita in pieno dall’esplosione e sbalzata dal manto stradale in un giardino di olivi a più di dieci metri di distanza, uccidendo sul colpo gli agenti Montinaro, Schifani e Dicillo; la seconda auto, la Croma bianca guidata dal giudice, avendo rallentato, si schiantò invece contro il muro di cemento e detriti, improvvisamente innalzatosi per via dello scoppio, proiettando violentemente Falcone e la moglie, che non indossavano le cinture di sicurezza, contro il parabrezza; rimasero feriti gli agenti della terza auto, la Croma azzurra, che infine resistette e si salvarono miracolosamente anche un’altra ventina di persone che, al momento dell’attentato, si trovavano a transitare con le proprie autovetture sul luogo dell’eccidio. La detonazione provocò un’esplosione immane e una voragine enorme sulla strada.