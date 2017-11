Fra le realtà del Nord Varesotto: “Aziende esempio di innovazione e sviluppo”

Il nord della provincia di Varese non è solo turismo e paesaggi incantevoli, ma anche industria e hi-tech.

Samuele Astuti, componente del consiglio direttivo di ANCI Lombardia, accompagnato dal sindaco di Germignaga Marco Fazio ha visitato diverse realtà industriali del Luinese, per approfondire la conoscenza di alcune eccellenza del nostro territorio.

Galleria fotografica visita samuele astuti alle aziende del nord 30 novembre 2017 4 di 5

Esperto di tecnologia e di innovazione, non solo per passione, ma anche per lavoro, ha potuto toccare con mano come l’Industria 4.0 possa costituire un’importante opportunità di crescita per le aziende e per le comunità in cui sono inserite.

E’ stato interessante notare come, per esempio, siano state di stimolo per l’introduzione della fibra ottica nel proprio paese e di come le politiche di Welfare adottate possano costituire un valore aggiunto per le imprese stesse ma soprattutto per i dipendenti e le loro famiglie.

Le aziende impiegano quasi totalmente personale della zona, ma sono alla costante ricerca di risorse con qualifiche complementari anche nel bacino più a sud della nostra provincia.

Le imprese incontrate ricorrono alla tecnologia sia nei processi produttivi, ma anche nello sviluppo di prodotti e servizi riconosciuti sia a livello nazionale e internazionale.

Al termine delle visite Samuele Astuti commenta: «Realtà come quelle visitate oggi sono molto importanti per il futuro del nostro territorio, e rappresentano un esempio di innovazione e sviluppo per tutti».

«Sono sempre molto contento della conferma che le aziende del nostro territorio, anche quelle medio piccole, siano molto riconosciute anche all’estero» continua Astuti..

Il delegato di Anci conclude con un auspicio per il futuro: «Il ruolo dei comuni è di agevolare e le aziende, attraverso la semplificazione le procedure burocratiche e con politiche urbanistiche attente anche alle esigenze delle imprese».