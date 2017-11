Frangilli profeta in patria: due vittorie a Gallarate

Foto di tiro con l'arco

Il talento di Michele Frangilli continua a brillare, questa volta sulla pedana di casa. L’olimpionico a squadre di Londra ha infatti vinto il 28° Trofeo Indoor 25 metri organizzato dalla Compagnia Arcieri Monica (CAM), la società di origine del 41enne gallaratese.

La gara, di livello nazionale, si è svolta tra sabato 4 e domenica 5 novembre suddivisa in arco olimpico e arco compound, ma Frangilli ha vinto la classifica assoluta di entrambe le specialità.

Oltre agli ori del veterano – tesserato anche per l’Aeronautica Militare – la CAM ha festeggiato anche i successi di categoria ottenuti da Carla Frangilli, Sara Polinelli, Eleonora Grilli e Fabio Randazzo. Successo anche per gli Arcieri Varese che conquistano un oro con Paolo Canavesi, per i Tre Torri di Cardano con Annamaria Moschin e Roberto Zermian e per gli Arcieri Besozzo con il giovane Emanuele Parinetti.

Dominio Varesotto anche nei tornei a squadre, premiate dal Sindaco di Gallarate Andrea Cassani. Trionfo della CAM nella categoria Allieve con record italiano sfiorato; i gallaratesi insieme ad Arcieri Tre Torri e Arcieri Varese portano a casa dieci primi posti sugli undici aggiudicati.