Fratelli d’Italia: “Siamo con Fagioli, ci aspettiamo le dimissioni di Indelicato”

La decisione di Alfonso Indelicato, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, di passare dalla maggioranza all’opposizione dopo che la sua mozione dello ius soli è stata rifiutata dalla Lega Nord, che la riteneva non discutibile durante l’assemblea cittadina perché non inerenti a temi locali, ha suscitato forti prese di posizione.

Chiara la posizione del Carroccio che parla tramite il segretario cittadino Claudio Sala: “L’ufficio di presidenza ha deliberato all’unanimità contro la mozione non per motivi politici o ideologici, ma solo ed esclusivamente per rispetto del regolamento: di certo la Lega Nord saronnese farà di tutto per contrastare l’approvazione dello ius soli. E’ ovvio e scontato che un consigliere eletto nella propria lista non sia né succube né supino alle decisioni di un’altra forza politica. Per questa ragione si svolgono regolarmente riunioni ed incontri per la condivisione delle informazioni e delle scelte: per contro la partecipazione dovrebbe essere costante ed il rispetto delle scelte politiche dei rispettivi referenti politici non dovrebbe essere posta pubblicamente in discussione. Altrimenti si parla di anarchia. E non credo, conoscendo Indelicato, che la sua mente sia neppur lontanamente sfiorata dal concetto di anarchia”.

A chiedere le dimissioni di Indelicato è il portavoce cittadino di Fratelli d’Italia Ernesto Credendino che ribadisce l’appoggio incondizionato al sindaco Alessandro Fagioli: “Indelicato è stato eletto nelle liste FdI in appoggio al sindaco Fagioli e ci aspettiamo da lui un gesto di coerenza e di rispetto nei confronti degli elettori. Pertanto, se Indelicato confermasse questa scelta (ossia quella di passare all’opposizione ndr) non potrebbe più rappresentare FdI in consiglio comunale.”