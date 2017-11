Frontale sulla Statale Adriatica, muore un 21enne di Venegono

Foto varie

(Mattia Bressan in una foto tratta dalla sua pagina Facebook)

Un terribile scontro frontale, con tre persone morte sul colpo. La notizia dell’incidente, avvenuto nella notte a Falconara Marittima, in provincia di Ancona, in poche ore è rimbalzata in provincia di Varese, perché una delle persone coinvolte era un ragazzo di Venegono Superiore, che da qualche tempo si era trasferito proprio in provincia di Ancora.

Il ragazzo si chiamava Mattia Bressan, e aveva 21 anni.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 3.30 di questa notte, sulla statale Adriatica nel territorio comunale di Falconara Marittima.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia stradale, una Audi A4 con a bordo due persone, un uomo e una donna, entrambi di 35 anni, si è scontrata frontalmente con una Bmw X1, condotta da Mattia Bressan.

Immediati i soccorsi, ma per le tre persone coinvolte non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno aiutato i sanitari della Croce Gialla di Falconara e dell’Avis di Montemarciano ad estrarre gli occupanti dai rottami delle due vetture.

La strada è rimasta chiusa fino alle 7 di questa mattina per i rilievi dell’incidente e il recupero dei mezzi.