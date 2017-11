Frontalieri attenzione alle code: da domani lavori in zona dogana

La dogana di Ponte Tresa

Disagi e code in vista da domani – lunedì 6 novembre – nell’area del valico doganale di Lavena Ponte Tresa, dove Anas ha in previsione lavori di manutenzione straordinaria.

«In particolare – spiega il sindaco Massimo Mastromarino – in base all’accordo con Anas definito nell’incontro del novembre 2016 sull’area doganale, verranno rifatti i cordoli delle aiuole spartitraffico attualmente in cemento, con cordoli in pietra. Una soluzione più consona e moderna all’ingresso doganale nel nostro comune».

L’amministrazione comunale, che ha affisso diversi cartelli per avvisare dell’avvio dei lavori, si scusa per gli inevitabili disagi.