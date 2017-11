Fugge dai carabinieri nel bosco del Rugareto

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Saronno hanno arrestato un uomo 55enne di Cerro Maggiore, già noto alle forze dell’ordine, per resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo sostava all’interno della sua autovettura in una via nelle adiacenze del bosco del Rugareto in Marnate. Accortosi dell’arrivo dell’autovettura di servizio, ha avviato il motore della sua Citroen dirigendosi ad alta velocità in direzione opposta, ingaggiando così un rocambolesco inseguimento che è durato qualche chilometro. Giunto ai limiti di territorio con la vicina Rescaldina, si è infilato in un sentiero di terra battuta all’interno della zona boschiva, credendo di poter così seminare l’autoradio dei carabinieri. Invece non aveva fatto bene i conti con l’abilità e la tenacia dei militari, che hanno continuato a incalzarlo, finché la sua corsa è terminata contro un albero.

Lì ha dovuto abbandonare la sua vettura, tentando l’ultimo miglio a piedi. Neanche venti metri ha percorso, perché i due operanti, lanciandosi tra le fronde degli arbusti, lo hanno raggiunto, bloccandolo. I vari e pericolosi tentativi di speronare l’autoradio dei carabinieri durante l’inseguimento, mettendo a repentaglio la sua sicurezza e quella dei militari operanti, oltre quella di altri utenti della strada, gli sono valsi l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale.



Il suo veicolo è stato recuperato con il carroattrezzi, poiché non era più marciante.

È al vaglio degli investigatori la sua posizione per eventuali sviluppi d’indagine.

Nella mattinata di oggi sarà celebrata la direttissima presso il Tribunale di Busto Arsizio.