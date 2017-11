Fumo in cabina, aereo rientra a Malpensa

Un aereo di Easyjet è rientrato a Malpensa e sei persone sono state visitate in aeroporto, dopo è stato percepito del fumo in cabina (foto d’archivio).

È successo intorno alle 14. Il velivolo era impegnato in un volo “ferry”, cioè in trasferimento con il solo equipaggio a bordo, diretto a Malaga. Tredici minuti dopo il decollo da Malpensa, alle 14.07, il comandante ha dichiarato di avere fumo in cabina e ha richiesto il rientro sullo scalo della brughiera.

A terra è scattata la “procedura di allerta”, con intervento delle squadre dei vigili del fuoco, per precauzione. L’aereo è regolarmente atterrato alle 14.46 (i mezzi dei pompieri sono rimasti in allerta per poco più di mezz’ora). I due piloti e i quattro assistenti di volo sono stati portati in infermeria del Terminal 2, dove è intervenuta anche un’ambulanza: sono quattro uomini tra 32 e 38 anni e due donne di 36 e 42 anni. Si tratta anche in questo caso di un intervento di precauzione.