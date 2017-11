Furto di prodotti, devastata la casetta dell’acqua

Danni alla “casetta dell’acqua” di via Rusnati a Gallarate, nel mirino dei ladri.

Nella notte tra sabato e domenica ignoti hanno sfondato il vetro del distributore di prodotti che è associato al distributore dell’acqua vero e proprio. Un furto da poche decine di euro di valore, ma che ha danneggiato la struttura (foto: Sei di Gallarate se…).

Le casette dell’acqua sono state posizionate a Gallarate nel 2015, con due punti d’erogazione: in via Rusnati vicino alle scuole Majno- quella nel mirino oggi dei ladri – e quella di via Forze Armate, al confine tra Arnate e Madonna in Campagna.

La zona di via Rusnati, insieme a quella retrostante di via San Giovanni Bosco, sono da qualche tempo al centro delle attenzione per una serie di episodi di vandalismo, a volte sfociati in comportamenti violenti (grave l’aggressione all’ esercente del negozio di kebab).