Il futuro della Valceresio? E’ già dietro l’angolo

Mancano davvero una manciata di giorni, solo tre settimane al cambiamento che porterà molte novità in Valceresio.

Il 10 dicembre – la data annunciata per la partenza della nuova tratta Arcisate Stabio e per la riapertura della linea fino a Porto Ceresio – è dietro l’angolo. Il lungo e travagliato “ieri” è quasi finito e si apre il domani. Il domani di una Valceresio non più “cul de sac” del Varesotto, ma al centro di una nuova rete di collegamenti tra Italia, Svizzera ed Europa.

Cosa cambierà per i paesi della valle, per chi si muove ogni giorno da un paese all’altro verso scuole e posti di lavoro, di qua e di là del confine? Quali nuove opportunità, quali scenari di apriranno? Sapremo disegnare per questo territorio nuove soluzioni per muoversi, lavorare, ma anche per godere il lago e la natura di questi territori?

Ne parleremo venerdì 17 novembre alle Vilel Ponti, in una serata con diversi ospiti, ognuno con una “visione di futuro”.

Ci saranno i sindaci di Arcisate, Cantello e Induno Olona, i centri della valle che hanno maggiormente “pagato” i disagi legati ai cantieri della Arcisate Stabio, ma anche il sindaco di Bisuschio e quello di Porto Ceresio, che con il ritorno del treno vedono aprirsi nuove possibilità per mobilità e turismo. Parleremo di piste ciclabili e del sito Unesco, di progetti Interreg che potrebbero far arrivare risorse importanti in Valceresio.

Lo sguardo si allargherà poi a Varese e a Milano, perché anche lì le idee di futuro non mancano e ce le racconteranno Roberto Maroni, il sociologo Aldo Bonomi e tanti altri.

Vi aspettiamo venerdì 17 novembre alle 21, al Centro congressi Ville Ponti di Varese, per una serata che guarda avanti!

L’ingresso è libero. Vi chiediamo solo di prenotarvi, per una migliore organizzazione della serata

