Galimberti: “Anas non ci ha avvisato dei lavori in tangenziale”

Il Comune di Varese esprime tutto il suo disappunto per la mancata informazione ai cittadini in merito ai lavori di asfaltatura di Anas sulla tangenziale di Varese che stanno causando grandi disagi e lunghe code.

“Non è pensabile eseguire dei lavori su una delle arterie principali della nostra provincia senza coordinarsi per tempo con l’amministrazione varesina in modo da poter mettere in pratica un’efficace informazione al cittadino. Varese è una grande città capoluogo in cui ogni giorno si recano migliaia di cittadini e gli interventi devono essere programmati con il Comune ed è comunque doveroso da parte di chi esegue lavori di tale portata informare in modo puntuale la cittadinanza per evitare che accada quello che si è verificato oggi”.

Così in una nota congiunta il sindaco davide Galimberti e il consigliere comunale Fabrizio Mirabelli.