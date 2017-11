A Gallarate arriva la grande “palla di Natale”

Una grande “palla di Natale”, per il periodo delle feste. È la nuova realizzazione portata avanti dall’associazione Gallarate 9.9, dopo il successo della “via degli ombrelli” allestita quest’estate in via San Giovanni Bosco e via Mazzini, in collaborazione con il Distretto del Commercio.

Gallarate 9.9 “desidera proporre e portare avanti piccoli progetti che regalino un sorriso alla città”, spiegano dall’associazione. “Si tratta di iniziative a scopo ricreativo, slegate da qualunque contesto politico, che mirano a creare un’atmosfera positiva, in questo caso natalizia, tra i cittadini, pur nella consapevolezza che certo non sono in grado di risolvere i problemi quotidiani di molti. Ma crediamo sinceramente che il sorriso di un bambino possa smuovere il mondo. Ci piacerebbe che la palla di Natale venisse inserita nell’offerta natalizia di Gallarate, in modo da poterla promuovere ed utilizzare anche nell’ambito di eventi organizzati dal comune e da tutte le altre associazioni” (per contatti: 347 8972624).

L’idea della “palla di Natale” – che sarà itinerante, a disposizione anche dei quartieri, di scuole e oratori – non vuole essere un evento isolato. L’idea dell’associazione – guidata da Emanuele Mulazzani – è invece di inserirla in un insieme più ampio di iniziative che l’associazione vuole proporre alla città. Tra queste, ad esempio, il nuovo libro dedicato a Gallarate, che già si sta preparando: luoghi e tradizioni cittadini interpretati da Sara Magnoli che scriverà i testi, con la collaborazione di Paolo Martinelli per la ricerca e di Tiziano Riverso per le immagini. Antonello Canazza e Salvatore Benvenga cureranno la parte fotografica e Beniamino Bordoni la grafica e la pubblicazione.