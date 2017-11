Gallarate e Crenna celebrano il 4 novembre

legambiente monumento ai caduti gallarate

Gallarate celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con un ricco programma.

Domenica 5 novembre alle 10 ritrovo al cimitero centrale (viale Milano). Alle 10.15 deposizione, a cura di una delegazione dell’amministrazione comunale e delle associazioni combattentistiche e dell’Arma, delle corone d’alloro al Sacrario dei Caduti e alla tomba dei partigiani; formazione del corteo, con la partecipazione del corpo musicale “La Concordia”, che partendo da viale Milano raggiungerà largo Camussi con sosta al monumento alla Resistenza e in piazza Risorgimento con la deposizione delle corone ai piedi del monumento dei Caduti di guerra.

Alle 11 celebrazione della santa messa nella chiesa di San Francesco con accompagnamento della Corale Arnatese e a seguire la lettura della preghiera dei Caduti di guerra e la lettura del messaggio del presidente delle Repubblica alle Forze Armate. Il corteo proseguirà quindi fino al palazzo comunale in via Verdi 2, dove al termine della cerimonia è previsto il saluto del sindaco Andrea Cassani.

La Festa dell’Unità Nazionale sarà celebrata anche sabato 4 a Crenna (ore 10) presso il monumento ai Caduti in via Monte Santo e domenica 5 a Crenna (ore 9) con ritrovo in piazza Repubblica.