Gallarate ospita la partita OpenjobMetis-Vanoli Cremona

«Non capita tutti i giorni di assistere ad una partita di basket tra due squadre di A1. Anzi, a Gallarate non è mai capitato. Sarà un match assolutamente da non perdere». Il sindaco Andrea Cassani, anche nella veste di assessore allo Sport, mercoledì 29 novembre alle 18.30 sarà in prima fila ad assistere alla sfida tra OpenjobMetis Varese e Vanoli Cremona.

L’ex mitica Ignis, in questo periodo di pausa del campionato, ha organizzato uno serie di allenamenti nel Varesotto, una sorta di passerella per la squadra di coach Caja, finalizzata a far crescere l’entusiasmo attorno alla compagine varesina che sta ben figurando nel torneo capeggiato dalla sorprendente Brescia. Una sola la partita amichevole prevista durante il “break”, e sarà a Gallarate, città dove ha sede sponsor principale, ovvero OpenjobMetis.

«Al di là dell’importanza a livello sportivo della partita amichevole, per noi il match rappresenta una grande vetrina per la struttura di via Sottocosta, rimessa a nuovo negli ultimi due anni, a partire dal parquet, quello del Pianella, il leggendario palasport di Cantù».

Dal primo cittadino arriva anche un ringraziamento al Basketball Gallarate: «L’amichevole di altissimo livello di mercoledì prossimo è anche un riconoscimento all’attività svolta dalla società, quella con il maggior numero di iscritti a Gallarate, culminata alla fine della scorsa stagione con la promozione nella serie C Gold. Vedere i campioni di Varese e Cremona, poterli quasi “toccare”, poter farsi un selfie insieme a loro o semplicemente avere il loro autografo, può essere uno stimolo in più ad avvicinarsi a questa splendida disciplina».

«È compito del mio assessorato promuovere la pratica sportiva: ora è il turno della pallacanestro, ma non posso non ricordare la campagna sulla sicurezza di ciclisti che ha in Ivan Basso il suo testimonial e l’impegno di Marco Parolo, centrocampista della Lazio e della nazionale, nel Torino Club. Campioni che hanno scelto Gallarate per diffondere il loro sport, proprio come faranno i giocatori di OpenjobMetis e Vanoli settimana prossima».