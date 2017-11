Giacomo, la sindrome X fragile e la sfida della laurea

giacomo de nuccio

Giacomo De Nuccio ha 25 anni, è originario di Gallarate e questa settimana ha discusso la tesi all’Università di Pisa, laureandosi in Lettere Moderne. Da Gallarate l’intera famiglia si era trasferita in Toscana per permettere a Giacomo, che è affetto dalla sindrome dell’X fragile, di proseguire gli studi, con grande caparbietà.

(foto: Corriere Fiorentino)

Lo racconta il Corriere Fiorentino, in questo articolo. La tesi di De Nuccio era dedicata a “Il male immaginato: fenomenologia e fascino del male nella Gerusalemme Liberata”, è stata discussa con il professor Sergio Zatti, conseguendo la laurea in Lettere moderne all’università di Pisa.

Nei mesi scorsi, a Pisa, si era laureato un altro studente, Luca Razzauti, affetto dalla stessa sindrome. Giacomo si è trasferito a Pisa con i suoi genitori alcuni anni fa, appositamente per frequentare l’università: lo studente era infatti a conoscenza della storia di Razzauti, affetto dalla stessa patologia che conferisce tratti autistici con relativa difficoltà comunicativa, ma che riusciva a frequentare i corsi universitari con successo. Grazie all’Usid, l’Unità di servizi per l’integrazione degli studenti con disabilità dell’ateneo pisano anche il giovane lombardo ha potuto seguire il suo percorso coadiuvato da tutor che lo hanno affiancato durante le attività didattiche e ha potuto sostenere gli esami in forma scritta utilizzando la Comunicazione Facilitata Alfabetica (Cfa).

