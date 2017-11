Gioco patologico: locandina obbligatoria per chi ospita le slot

Come le sigarette. Per combattere la ludopatia, gli esercizi commerciali che ospitano videopoker, gratta e vinci o altri giochi definiti d’azzardo devono esporre una locandina dell’ATS Insubria in cui si mettono in guardia i giocatori dai potenziali rischi, dando anche informazioni sulla rete di sostegno e servizi di soccorso per affrontare la ludopatia.

« Il gioco d’azzardo può creare dipendenza patologica – recita la locandina – Le ricerche scientifiche hanno dimostrato che alcune persone che giocano d’azzardo, sono particolarmente vulnerabili a sviluppare dipendenza patologica. Tutti i giochi con vincite in denaro possono essere molto attrattivi fino a far sviluppare una dipendenza patologica: una vera e propria malattia, che si manifesta principalmente con comportamenti di gioco ripetuti, non controllabili con la propria volontà. Questo comportamento può provocare rischi per la salute della persona, la sua socialità, la sua famiglia, e perdita di ingenti somme di denaro. I principali segnali che il comportamento di gioco sta diventando un problema o una patologia:

μ Spendere sempre più denaro e dedicare sempre più tempo a giocare

μ Sentire un forte desiderio di giocare e diventare nervosi se non si gioca

μ Pensare di poter recuperare le perdite continuando a giocare sperando in supervincite

μ Cominciare a mentire a famigliari ed amici

μ Credere di controllare o influenzare la propria fortuna, anche con riti scaramantici

μ Iniziare a fare debiti o commettere illegalità per procurarsi il denaro

Il giocatore problematico può facilmente evolvere in giocatore patologico se continua a giocare.

Il giocatore problematico e il giocatore patologico hanno bisogno di specifici interventi e cure immediate.

Se pensi di essere a rischio o di avere già un problema con il gioco d’azzardo, non mettere a rischio la tua salute e la tua famiglia!

Smetti di giocare e telefona ai numeri sotto indicati

S.O.S. Ludopatia Numero Verde 800 318 318 gratuito da rete fissa

Telefono 02 3232 3325 da rete mobile e dall’estero, a pagamento secondo il proprio piano tariffario oppure rivolgiti direttamente ai Servizi Dipendenze/SerT delle ASST

ASST Sette Laghi

www.asst-settelaghi.it

SerT di Arcisate Via G. Matteotti, 20 tel. 0332 476339

SerT di Cittiglio Via G. Marconi, 40 tel. 0332 604675

SerT di Varese Via O. Rossi, 9 tel. 0332 277410-411

ASST Valle Olona

www.asst-valleolona.it

SerT di Busto Arsizio Via Novara, 48 tel. 0331 353759

SerT di Gallarate Via F. Cavallotti, 21 tel. 0331 777895

SerT di Saronno Via Varese, 196 tel. 02 9626478-445