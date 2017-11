Giorgia Bordignon è in California per un’avventura mondiale

Alle Olimpiadi di Rio 2016 è stata una delle atlete varesotte che meglio si sono comportate a livello di risultati. Giorgia Bordignon, 30 anni, originaria di Arsago Seprio e formatasi sportivamente a Somma Lombardo, ora è pronta per vestire il body azzurro anche ai Mondiali che si disputano ad Anaheim, in California.

La pesista nata a Gallarate, che da qualche anno vive in Puglia proprio per motivi legati alla sua attività sportiva, gareggerà nella categoria dei 69 Kg (a Rio fu invece sesta nei 63 Kg). La sua partecipazione iridata ad Anaheim è prevista per domenica 3 dicembre.

Bordignon arriva all’appuntamento californiano dopo qualche problema fisico che ne ha rallentato l’avvicinamento ma ha ugualmente potuto prepararsi per questo grande appuntamento nel quale sarà una delle “punte” della nostra nazionale. Giorgia (tesserata per le Fiamme Azzurre) sta rifinendo la preparazione proprio al Convention Center di Anaheim, approfittando anche del fatto di gareggiare verso la fine della manifestazione iridata.

Il Mondiale 2017 sarà segnato dall’assenza di nove nazioni (Russia, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Cina, Moldavia, Kazakistan, Turchia e Ucraina) decisa dalla federazione internazionale, per motivi di doping. Scenario che apre diverse possibilità anche alla spedizione azzurra: «Finalmente si riesce a fare un po’ di chiarezza – spiega il dt azzurro Sebastiano Corbu – A livello internazionale si comincia a vedere il lavoro svolto dal nostro presidente Antonio Urso. Tante nazioni che spadroneggiavano, ora non sono alla stessa stregua di qualche anno fa».

Corbu ha selezionato in tutto nove atleti tra uomini e donne. Oltre a Bordignon ci saranno Giorgia Russo (53 Kg), Jennifer Lombardo (58 Kg), il campione europeo Mirco Scarantino (56 Kg), Genny Pagliaro (48 Kg), Maria Grazia Alemanno (63 Kg), Mirko Zanni (69 Kg) e Antonino Pizzolato.