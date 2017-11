Giorgio Gori a Varese il 29 novembre

Il tour di ascolto di Giorgio Gori farà tappa domani in provincia di Varese. Il candidato del centrosinistra alla presidenza regionale sta infatti viaggiando per tutte le provincie della Lombardia, ascoltando le richieste delle persone e prendendo spunto dalle varie realtà sociali ed economiche al fine di costruire una proposta politica condivisa e costruttiva.

Il viaggio è partito settimana scorsa dal teatro “La Verde” di Milano, dove il sindaco di Bergamo ha ufficializzato la sua candidatura al Pirellone, supportato da molti esponenti politici e della società civile lombarda. La provincia di Varese, per caratteristiche e storia, rappresenta un territorio molto importante per la Lombardia e per il messaggio di innovazione e crescita che Gori vuole trasmettere.

Questa prima tappa culminerà con l’incontro “La sfida per la Lombardia”, incontro che si svolgerà nella sala Civica di Besnate (Via Mylius, 6).

Samuele Astuti, Sindaco di Malnate e Segretario Provinciale del Partito Democratico, commenta così la visita di Gori “Sono molto orgoglioso del fatto che Giorgio abbia inserito il nostro territorio fra le prime tappe del suo tour, si tratterà di un incontro molto costruttivo in cui Gori si confronterà con le caratteristiche della nostra realtà territoriale. Sono certo che da questo incontro possano nascere idee per aiutare non solo la nostra provincia ma tutta la Lombardia; è dalla conoscenza del territorio e delle sue esigenze che sta avvenendo la costruzione del programma. E sarà l’ascolto dei cittadini il perno dei prossimi mesi”.