Giornata del Parkinson: iniziative a Varese, Tradate e Cassano

Sabato 25 novembre, in occasione della Giornata Nazionale del Parkinson nella hall del monoblocco di Varese, sarà disponibile l’associazione Parkinson Varese per fornire informazioni. «A Varese, dalle ore 9 alle 13 – precisa Margherita Uslenghi, presidente dell’Associazione Parkinson Insubria – saremo nello spazio per associazioni, nella hall dell’Ospedale di circolo, ingresso via Guicciardini; con noi la neurologa Maria Laura Bianchi che affianca il dott. Giulio Riboldazzi, da anni responsabile dell’ambulatorio Parkinson di via Monterosa. All’Ospedale Galmarini di Tradate, stessi orari, ci sarà il dott. Davide Uccellini nel reparto di Neurologia, mentre a Cassano Magnago ci sarà lo spettacolo tra musica, recitazione e ballo, di scena alle ore 21 al teatro San Carlo”.

Il Parkinson è una malattia che provoca tremore alle mani o gambe, sguardo fisso, lentezza nei movimenti, stipsi, difficoltà nella deglutizione. Si tratta di una patologia neurologica degenerativa che affligge 5 persone su 1000, una su cento oltre i 65 anni, con fenomeni non isolati che colpiscono a 40-50 anni.la mobilitazione, in occasione della ricorrenza, ha come obiettivo quello di sensibilizzare famiglie e medici di base per mostrare quanti e quali servizi sono a disposizione dei malati nella terra dei sette laghi.

Gran finale della mobilitazione a favore della ricerca contro il Parkinson avverrà venerdì 1° dicembre, ore 20.45, al salone Estense: qui un concerto – con soprano Francesca Lombardi, pianista Francesco Miotti e violinista Guido Rimonda – ricorderà la figura di un’amatissima ricercatrice varesina, la parkinsonologa Emilia Martignoni, scomparsa nel marzo 2011 ma ancora nel cuore di migliaia di famiglie.