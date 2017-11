Una giornata di eventi per il Campo dei Fiori

Torneranno i fiori. È l’evento organizzato la prossima domenica 12 novembre dalle 10.00 alle 17.00 presso Villaggio Cagnola alla Rasa di Varese da Ibex Coop, gestore del parco avventura, e dalla cooperativa AstroNatura, responsabile della didattica presso Villaggio Cagnola, in collaborazione con l’Ente Parco Regionale Campo dei Fiori e con numerose realtà locali che si sono unite per dare il loro contributo: Parco Pineta di Appiano Gentile-Tradate, Società Astronomica Giovanni V. Schiaparelli, Legambiente, Cooperativa il Bosco Verde, Consorzio Castanicoltori di Brinzio, Orino e Castello Cabiaglio, centro yoga Il Sole di Anna Carla Merra, Alice DogTrainer, Dog City Park, Lega Nazionale per la Difesa del Cane-Canile di Varese, Associazione Farfalle nella Testa, Associazione El Modernista, GEV Insubria-Olona e tanti altri ancora.

Per tutta la giornata di domenica 12 novembre (fino alle 17.00) presso il parco Villaggio Cagnola si terranno apertura straordinaria del parco avventura, visite guidate, passeggiate, laboratori per adulti e bambini, attività sportive, giochi per i nostri amici animali e molto altro ancora. Inoltre ci saranno stand gastronomici e punti ristoro.

Tutti i soggetti coinvolti destineranno il ricavato della giornata alla rinascita della montagna, donandolo al “Fondo recupero aree del Parco Campo dei Fiori interessate dall’incendio” aperto contestualmente dal Parco Regionale Campo dei Fiori per far fronte all’emergenza.

L’idea nasce dal team delle cooperative Ibex e AstroNatura: “Dopo i drammatici incendi che hanno ferito il nostro parco portandosi via più di sessanta ettari di bosco e un pezzo di cuore di ogni varesino, ci è sembrato doveroso fare qualcosa anche noi per poter aiutare. E così abbiamo pensato a una giornata di raccolta fondi presso Villaggio Cagnola, per la quale abbiamo coinvolto molte realtà del territorio, che ringraziamo per l’entusiasmo e per la grande voglia di partecipare.”

L’evento è rivolto a tutti: adulti, ragazzi, bambini e amici a quattro zampe. Per far tornare i nostri boschi più belli di prima e aiutare il nostro parco, un amico che ha donato a tutti noi ricordi unici, passeggiate memorabili, profumi, albe e stellate sensazionali, e che ora ha bisogno di noi!

Il programma è ogni giorno in ampliamento, date le numerose adesioni che stanno sopraggiungendo, ed è fruibile sui siti: www.villaggiocagnola.it e www.parcocampodeifiori.it oltre che sui vari canali social. Vi aspettano tante sorprese!

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Dalle 10.00 alle 17.00, per tutta la giornata:

– Apertura straordinaria Adventure Park Villaggio Cagnola (a cura di IBEX COOP.);

– Laboratorio “Colori e Maschere” – Estraiamo i colori dalle piante e dai vegetali che ci dona la natura e costruiamo delle bellissime maschere del bosco (a cura di AstroNatura Soc. Coop. Soc.);

– Truccabimbi – Per un giorno puoi diventare un piccolo lupo, un elfo fatato, una variopinta farfalla o un simpaticissimo animaletto del bosco (a cura dell’Associazione Farfalle nella Testa di Milano);

– Laboratorio “Creare con la Natura” – Diamo libero sfogo alla fantasia creando forme e colori usando materiali naturali del bosco e della natura (a cura delle GEV dei PLIS Insubria Olona);

– Laboratorio “Acqua e biodiversità alle sorgenti dell’Olona” (a cura di Legambiente Sez. di Varese);

– 4 zampe nel Parco – Mobility dog, giochi di attivazione mentale e molto altro per i nostri amici cani (a cura di Alice Dogtrainer, Dogs’ City Park e Lega Nazionale per la Difesa del Cani Sez. di Varese);

– Osservazione del Sole e stand informativo (a cura della Società Astronomica Schiaparelli);

– Laboratorio “Creiamo un semenzaio” – Costruiamo con le nostre mani un bellissimo semenzaio in segno di rinascita per i nostri boschi (a cura della Cooperativa Bosco Verde);

– Laboratorio “Costruiamo mangiatoie e casette” – Fabbrichiamo delle colorate casette e mangiatoie per tutti gli uccellini della foresta, per prenderci cura di loro e aiutarli ora che arriva il freddo (a cura della Cooperativa Bosco Verde);

– Laboratorio “Chiome e radici del futuro” – Laboratorio artistico-esperienziale per adulti e bambini sul tema dell’albero: una risorsa unica, simbolo della vita che si áncora alla storia per slanciarsi verso il futuro! (a cura del’Associazione El Modernista).

dalle 10.00 alle 12:00:

Workshop di acquarello botanico per adulti – Osserviamo e riproduciamo con la tecnica dell’acquarello le meraviglie della natura, fiori, foglie e piante (a cura dell’artista Milena Vanoli). Numero massimo partecipanti: 8/10. Per info e prenotazioni: Milena 348-7260216.

ore 10:30:

Passeggiata nel foliage e yoga – Viviamo con tutti i nostri sensi i colori, i profumi e i suoni che ci offre il bosco nella stagione autunnale e ritroviamo energia con una camminata nel bosco e la pratica dello yoga (a cura del Centro Yoga Il Sole di Anna Carla Merra);

Visita guidata a Villaggio Cagnola – Scopriamo insieme tutti i segreti di questo splendido luogo incastonato tra il Monte Legnone e le Sorgenti dell’Olona e ricco di cultura e storia (a cura della guida Elena Ermoli).

dalle 13.30 alle 15:30:

Workshop di acquarello botanico per adulti – Osserviamo e riproduciamo con la tecnica dell’acquarello le meraviglie della natura, fiori, foglie e piante (a cura dell’artista Milena Vanoli). Numero massimo partecipanti: 8/10. Per info e prenotazioni: Milena 348-7260216.

dalle 14:00:

– Degustazione del gustoso piatto tipico Faru, castagne bollite con alloro (a cura del Consorzio Castanicoltori di Brinzio, Orino e Castello Cabiaglio);

– Il raccontastorie – Lasciamoci trasportare dalla nostra narratrice in meravigliose e affascinanti avventure (a cura di AstroNatura Soc. Coop. Soc.).

Ore 15:00:

Visita guidata a Villaggio Cagnola – Scopriamo insieme tutti i segreti di questo splendido luogo incastonato tra il Monte Legnone e le Sorgenti dell’Olona e ricco di cultura e storia (a cura di Anita Membrini).

Saranno con noi durante la giornata anche il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate e molti altri amici!