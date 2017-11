Una giornata di festa per gli asili di Sciarè e Cedrate

Una giornata di festa per le scuole dell’infanzia dei quartieri di Cedrate e Sciarè, appartenenti all’Istituto Comprensivo “De Amicis” di Gallarate.

Sabato 2 dicembre 2017 si svolgerà la cerimonia di intitolazione delle scuole, che porteranno il nome rispettivamente Leo Lionni, apprezzato scrittore e illustratore di libri per l’infanzia, e di Bruno Munari, celebre artista e designer particolarmente attivo nello sviluppo della creatività infantile.

Alle 10 si terrà la cerimonia alla scuola dell’infanzia di Sciarè, in via Eritrea 1. Sarà rappresentata dai bambini la storia “Pezzettino”, appunto di Leo Lionni, l’autore a cui viene dedicata la scuola. Un breve racconto pieno di poesia, sulla scoperta di sé e del proprio posto nel mondo.

Lionni è nato nei Paesi Bassi nel 1910, crebbe nell’ambiente stimolante di Amsterdam (nella foto: “Il sogno di Matteo” del 1990, che riecheggia le visite infantili al Rijksmuseum della capitale olandese). Aderì poi al futurismo e in seguito alle leggi razziali emanate dal Regime fascista si trasferì a Philadelphia, dove lavorò in un’agenzia pubblicitaria grazie a cui ebbe contatti con artisti come Calder, De Koonig, Fernand Léger. Designer e grafico, ha pubblicato nel 1959 il suo primo libro per bambini, “Piccolo blu e piccolo giallo”, che fu seguito poi da altri diciotto titoli (fino agli anni Novanta) divenuti in parte dei veri e propri classici.

La scuola di Cedrate sarà invece dedicata a Bruno Munari, “uno dei massimi protagonisti dell’arte, del design e del XX secolo”. Nato a Milano nel 1907, crebbe però nel piccolo centro, tutto diverso, di Badia Polesine, nella bassa pianura veneta. Convinto che si debba «stimolare la curiosità e allenare l’osservazione per sviluppare la creatività infantile», è stato autore di una trentina di libri per bambini, dal primo nel 1940 (Movo: modelli volanti e parti staccate) fino all’ultimo, pubblicato nel 1999, l’anno successivo alla scomparsa di Munari.

La cerimonia a Cedrate si terrà alle 11, alla Scuola dell’Infanzia via Col di Lana, 13.