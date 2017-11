Giornata mondiale della memoria delle vittime della strada

Domenica 19 novembre si celebrerà la “Giornata mondiale in memoria della vittime della strada”, un momento di ricordo e riflessione che viene dedicato ogni anno la terza domenica di novembre, alle vittime di incidenti stradali ed ai loro familiari, proclamato per la prima volta, dall’ONU nel 2005, per contribuire al cambiamento delle abitudini negative degli automobilisti.

La sicurezza stradale è uno dei maggiori problemi che i paesi europei devono affrontare. Il quarto programma di azione europea sulla sicurezza stradale 2010-2020, quantificava un nuovo obiettivo indicando una ulteriore riduzione del 50% nel decennio di vittime di incidenti stradali.

Già da anni in ambito nazionale è stato intrapreso un complesso percorso per fronteggiare il fenomeno dell’incidentalità. In ambito provinciale la Polizia Stradale, mediante una capillare attività di controlli mirati al contrasto della velocità eccessiva, all’utilizzo improprio del telefono cellulare durante la guida ed al mancato utilizzo dei sistemi di ritenuta, è riuscita a ridurre in modo considerevole il numero di vittime e di feriti gravi da incidente stradale.

Nel 2015 in ambito provinciale sono stati rilevati in totale 1038 incidenti stradali, di questi 11 con esito mortale con 13 persone decedute, 488 con lesioni, per un totale di 755 persone ferite.

Nell’anno 2016, il numero di incidenti subiva un incremento fino a raggiungere quota 1087 (+ 60 unità), anche gli incidenti con feriti subivano un andamento ascendente sino a raggiungere le 526 unità (+38), con 872 persone ferite (+117). Il dato positivo, che emerge rispetto all’ anno precedente è la considerevole diminuzione del numero di vittime di incidenti stradali, passato da 13 a 7 (-46%). Nell’anno corrente i dati evidenziano un ulteriore diminuzione del numero di vittime passato da 7 a 6 (-1%), anche se il totale dei sinistri è aumentato di 10 unità passando da 881 dei primi dieci mesi dell’anno precedente agli 891 attuali, si ha una considerevole diminuzione degli incidenti con lesioni 375 (-61 unità equivalente al -16%), ed al numero di feriti passato dai 734 del 2016 agli attuali 650 (-84 persone pari al 13%).

Nell’anno 2017 la capillare attività di indagine svolta sul territorio dal personale della Polizia Stradale ha permesso il rintraccio di 6 persone datesi alla fuga dopo aver provocato incidenti stradali con lesioni, uno dei quali con esito mortale. Continua è la sinergia con le Associazioni provinciali, (Associazione italiana vittime della strada Onlus, Associazione vittime della strada che non c’è) che si occupano delle vittime della strada e di omicidio stradale.