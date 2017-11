Giornata di S. Cecilia 2017

Anche quest’anno i ragazzi e i bambini che cantano nei cori di voci bianche delle Parrocchie del Decanato di Varese si incontreranno per dar vita ad una miscela esplosiva, una giornata tutta in crescendo che culminerà con la consueta celebrazione in onore di Santa Cecilia, protettrice dei cantori e dei musicisti. P

er loro è stata organizzata un’intera giornata di giochi, laboratori, momenti di ascolto e momenti di condivisione, tutti a tema musicale e con un sottofondo molto speciale: la possibilità di dimostrare quanto sia divertente mettersi in gioco e affrontare anche momenti di fatica per raggiungere il risultato desiderato.

La soddisfazione che ogni anno si legge negli occhi dei ragazzi dopo la chiusura della “giornata coretti” è la gratificazione più grande per tutti loro, per le famiglie che li supportano e per i maestri che li formano in quest’avventura. E proprio attraverso il canto i ragazzi danno testimonianza dell’allegria e della freschezza della loro esperienza di fede cristiana. La giornata si svolgerà domenica 26 novembre 2017 presso l’Oratorio di San Vittore e si concluderà con l’animazione della S.Messa delle ore 17.30 in Basilica.