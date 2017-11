Giovane ciclista investito in via Metastasio

Nella mattinata di oggi, sabato 11 novembre, verso le ore 10.30, per cause ancora da accentare, un ciclista è stato investito in via Metastasio, la bretella che collega viale Europa con il centro di Varese.

Il ciclista è un ragazzo di 24 anni che è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Circolo in codice verde.