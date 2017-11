Giulio Tampalini in concerto a Villa Frua

In programma il concerto del Maestro Giulio Tampalini in programma per giovedì 16 novembre alla sala consiliare del Comune di Laveno Mombello (Villa Frua), alle ore 21:00.

Il concerto ad ingresso gratuito è organizzato dal Comitato Culturale del JRC di Ispra. Giulio Tampalini è oggi uno dei più conosciuti e carismatici chitarristi classici europei. Vincitore del Premio delle Arti e della Cultura (2014), più di 25 dischi solistici all’attivo, una cattedra al conservatorio e l’onore di aver suonato per il Papa in Vaticano.

L’ingresso alla serata è libero.