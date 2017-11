Gli Amici del Bosco di Origgio bocciano il Piano urbano del traffico

«Finalmente l’amministrazione di Origgio pare sia pronta a partorire il nuovo Piano Urbano del traffico (Put). E sfortunatamente non ci vediamo niente di buono».

Non usano mezze parole gli Amici del Bosco di Origgio Onlus nel bocciare il nuovo Piano urbano del traffico ad essere criticato è proprio il punto di partenza: «La proposta dell’amministrazione continua a essere basata sull’idea che il traffico vada fluidificato. Ignorando bellamente il fatto che questa medicina, propinataci per decenni, sta causando danni economici, alla nostra salute, ed ecologici su tutta la pianura padana».

Gli attivisti entrano poi nello specifico: «Congestione delle vie urbane ed inquinamento sono all’ordine del giorno per chiunque abiti ad Origgio. Eppure non possiamo che constatare come nessuno dei progetti presentati dall’amministrazione va nella direzione di ridurre l’uso dell’automobile. Anzi, il piano proposto, oltre che ad incrementare il traffico di attraversamento è decisamente penalizzante per gli utenti più deboli: ciclisti e pedoni».

Ad essere criticata soprattutto la scelta del Comune di non prendere in considerazione la proposta degli ambientalisti: «Ci pare decisamente controcorrente. La regione Lombardia, l’Europa, lo stato Italiano e la provincia di Varese stanno varando leggi, regolamenti e facendo accordi per ridurre l’uso dell’auto privata a favore di una mobilità più sostenibile».