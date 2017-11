Imposta di soggiorno a Varese: ecco quanto costerà

La Giunta comunale di Varese, nella serata del 23 novembre 2017, ha approvato la delibera che fissa le tariffe per l’imposta di soggiorno, che era stata approvata dal consiglio comunale il 14 novembre scorso.

Le tariffe approvate durante la seduta dipendono dalla categoria dell’hotel a cui il turista di affida: per gli hotel a quattro stelle o superiori sarà di 2,50 euro al giorno a persona, per gli hotel a tre stelle sarà di 1,50 euro, per gli hotel a due stelle e tutte le altre strutture ricettive sarà di 1 euro.