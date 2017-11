Gli stati generali del turismo a Milano con il ministro Franceschini e chef Bastianich

Ci saranno anche il ministro Dario Franceschini e Joe Bastianich all’edizione 2017 del Tourism Act, gli stati generali del turismo lombardo in programma martedì 14 novembre a Milano.

L’evento organizzato dall’assessorato regionale allo Sviluppo economico e dalla agenzia di promozione turistica di Regione Lombardia Explora chiamerà a raccolta il top management dell’attrattività e dell’accoglienza, operatori e stakeholder, le associazioni, le istituzioni e i protagonisti del settore per disegnare il futuro del turismo Made in Lombardia.

La giornata inizierà con il lavoro dei tavoli tematici, tra cui turismo enogastronomico, culturale e religioso, cicloturismo e formazione, che metteranno a confronto più di 200 professionisti. Dai panel della mattina emergeranno le priorità programmatiche e le linee di indirizzo, che saranno discusse successivamente nella sessione plenaria pubblica con 500 operatori moderata dal giornalista Nicola Porro.

Questo momento vedrà protagonisti l’assessore allo Sviluppo economico Mauro Parolini, il direttore generale dell’assessorato Danilo Maiocchi, il presidente di SEA Pietro Modiano, il regista e direttore artistico Davide Rampello, il presidente della Fondazione Vittoriale degli Italiani Giordano Bruno Guerri. E avrà la partecipazione speciale del ministro dei Beni, delle attività culturali e del Turismo Dario Franceschini e di Joe Bastianich.

L’evento proseguirà con uno showcooking e la degustazione di prodotti enogastronomici lombardi, mentre il pomeriggio sarà interamente dedicato alla formazione degli operatori con 12 differenti Workshop, a cui si sono già iscritti oltre 500 partecipanti. Le opportunità formative riguarderanno: Ecosistema Digitale Turistico; L’Importanza del Brand; Food Meets Tourism; Comprendere i viaggiatori: BigData for Dummies; Turismo oggi: bisogni, reputation e mercati; Come creare una nuova destinazione turistica; Social Media Marketing; Prodotti esperienziali e servizi; Culto dell’Accoglienza; inLOMBARDIA, promuoversi insieme; Tavolo Giovani #Internazionale. Turismo: nuove idee per nuovi modi di viaggiare.