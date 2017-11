Gomme da neve e catene, scatta l’ordinanza

Sì, è vero, il sole rimarrà ben stampato in cielo per i prossimi giorni e di neve, almeno sul Varesotto, non se ne parla. Ma il freddo sulle strade si sta facendo sentire.

E l’ordinanza che obbliga gli automobilisti a munirsi di catene a bordo o pneumatici montati è ugualmente scattata su tutte le strade provinciali, sulle statali e anche sulle comunali.

Le ordinanze ci sono e si rinnovano in automatico di anno in anno.

Il Comune di Varese ricorda che dal 15 novembre 2016 è in vigore l’obbligo di dotarsi delle gomme da neve o delle catene a bordo. L’ordinanza coinvolge tutta la provincia di Varese ed è valida fino al 15 aprile 2017.

“Al di sotto dei 7 gradi le gomme estive iniziano a essere meno prestanti, per questo dotarsi di questi speciali pneumatici costituisce anche un fattore di sicurezza.

Circolare senza gomme invernali quando vige l’obbligo è punito con una sanzione pecuniaria: nei centri abitati è prevista una multa minima di 41 euro, al di fuori si parte da un minimo di 82 euro”, si legge sul sito.

Anche dalla Provincia fanno sapere che oggi, e fino alla metà di aprile, vigono le stesse regole legate alla guida nella stagione fredda e che riguardano l’intero reticolo di strade gestite da Villa Recalcati, dagli stradoni della bassa alle vie minori che portano fin sui passi montani.

Anche Anas si è mossa per tempo con una nota di qualche giorno fa dove si fa riferimento sempre allo stesso periodo: 15 novembre, 15 aprile.

E sono numerose le strade che attraversano il Varesotto dove la circolazione è ammessa nei mesi invernali con gomme da neve montate o catene nel baule.

Una curiosità: per Anas il periodo di validità delle regole invernali non è uguale per tutte le strade. Per alcuni tratti, come è comprensibile viste le diverse altitudini delle statali, vige un regime particolare, più “rigido” e che prevede l’estensione, per i valichi montani dell’obbligo di gomme o catene dal primo di novembre e fino al 30 di aprile.