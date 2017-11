Gran Fondo sospesa per brutto tempo

foto varie di canottaggio

La regata nazionale di Gran Fondo di canottaggio, prevista alla Schiranna di Varese per oggi, domenica 5 novembre è stata sospesa per il brutto tempo.

A fermare la gara non è stata tanto la pioggia, che non avrebbe compromesso la competizione di livello nazionale, quanto il vento che si è alzato a centro lago e ha costretto a sospendere fin dalla prima mattina le attività, in attesa di una nuova assegnazione di data da parte della Federazione.

Tra Gavirate e Varese erano attesi, in due blocchi di gare per 20 regate complessive, 114 equipaggi iscritti.