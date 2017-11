Grandart: anche Punto sull’Arte presente al nuovo evento espositivo

Una nuova fiera totalmente dedicata a quel perimetro della pittura, della scultura e delle arti applicate che mantiene uno stretto legame con le tecniche artistiche e con la poetica dei materiali apre giovedì 9 novembre a Milano. E’ Grandart il nuovo evento espositivo che ambisce a diventare punto di riferimento per l’arte tutte quelle gallerie che promuovo artisti e scultori impegnati in questo ambito.

Grandart in corso fino al 12 novembre, accoglierà un nucleo di gallerie italiane e internazionali, selezionate da un comitato scientifico, composto da Bianca Cerrina Feroni, giornalista e critico, Martina Mazzotta, curatrice, Angelo Crespi, giornalista e critico, Lorenza Salamon, gallerista, Federico Rui, gallerista, Stefano Zuffi, storico dell’arte, scelte basandosi su criteri in cui i valori del “saper fare” e la tensione verso soluzioni chiamino in causa la categoria di bellezza, da rintracciare nel presente.

Tra esse la “varesina” Punto sull’Arte divenuta ormai una presenza importante nel panorama nazionale e non solo.

A una serie di protagonisti del panorama classico-moderno, tra i quali spiccano vere e proprie riscoperte, si accompagnerà un panel di nomi dell’arte contemporanea e di giovani emergenti. Tra le iniziative proposte da, l’omaggio a Gianfranco Ferroni che presenta 15 opere di uno dei protagonisti della figurazione italiana del secondo Novecento ed esponente di spicco del Realismo esistenziale.

Come afferma Angelo Crespi, “ Grandart vuole essere una fiera che omaggia la tradizione pittorica italiana in una città, Milano, che ha visto nascere e affermarsi alcuni importantissimi movimenti artistici, come lo Spazialismo di Lucio Fontana, l’arte cinetica, l’arte nucleare, il Realismo esistenziale e altri ancora, ma anche vent’anni di distanza da quell’Officina milanese che aveva nella figurazione la sua cifra espressiva più caratteristica”.

GRANDART. MODERN & CONTEMPORARY FINE ART FAIR

Milano, The Mall (piazza Lina Bo Bardi)

10 – 12 novembre 2017

Inaugurazione su invito: giovedì 9 novembre ore 18.00 – 21.00

Orari: da venerdì 10 a domenica 12 novembre: dalle 11.00 alle 20.00

Biglietti: Intero: € 10,00, Gratuito per bambini fino ai 10 anni

Il sito