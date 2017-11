Grande Nord si presenta alle elezioni, farà concorrenza alla Lega

C’è un’alternativa nell’urna alla Lega Nord, nel segno di Umberto Bossi. Grande Nord, il movimento fondato dall’ex capogruppo alla camera Marco Reguzzoni (ex presidente della Provincia di Varese) annuncia che correrà sia alle elezioni politiche che a quelle regionali. “Ma non mi candiderò io – afferma Reguzzoni – non cerco poltrone o prebende e non ho bisogno di incarichi. Tutti insieme volgiamo però ritornare a fare politica senza i partiti e per il nord, senza auto blu, ma solo per il gusto di difendere la Lombardia e il Varesotto, e diventare il sindacato del territorio”.

Grande Nord ha presentato il nuovo comitato di Varese che sarà presieduto dall’avvocato Maurizio Bernasconi: “Non faccio politica del 2013 – ha detto – da allora faccio polemica, ma ora tornerò a occuparmi del nostro territorio. La società civile deve ritornare a guardare al Nord e a Varese”. Insieme a Reguzzoni ci sono molte personalità della Lega degli anni novante e duemila: alcuni sono già militanti di Grande Nord, altri sono venuti per capire dove stia andando il movimento, proprio mentre la Lega sta per togliere la parola Nord dal simbolo.

Reguzzoni dice che le sue idee sono rimaste quelle dei tempi della Lega: per testimoniarlo ha scritto un piccolo pamphlet tratto, per buona parte, dal suo libro autobiografico sulla Lega Nord, pubblicato dieci anni fa. E ha posto nell’ultima pagina il programma della Lega del 1988, quello scritto da Umberto Bossi, che rimane dunque il punto di riferimento federalista di Grande Nord.

