Una grande sinergia per riportare lo sport nelle scuole primarie varesine

Dal 13 novembre scorso, nelle ore del doposcuola delle scuole elementari varesine, è iniziata la collaborazione tra l’assessorato ai servizi educativi, l’assessorato allo sport e il Centro di Formazione Fisico Sportiva del Comune di Varese. Gli alunni dei plessi cittadini potranno divertirsi e provare differenti attività grazie all’intervento di insegnanti laureati in scienze motorie che terranno lezioni di un’ora a settimana per un totale di 38 corsi.

Spiega meglio il progetto l’assessore ai servizi educativi Rossella Dimaggio: «Abbiamo fatto un investimento sui bambini che frequentano il doposcuola, confermando che il tempo offerto ai bambini è una nostra priorità. I doposcuola sono per noi un argomento importante già ora, considerando che alcuni alunni entrano a scuola alle ore 7.30 ed escono alle 17.30. Occorre quindi che il tempo sia leggero per questi bambini. La novità è che da quest’anno, in collaborazione con il Centro di Formazione Fisico Sportiva e l’assessorato allo sport, c’è un obiettivo comune. Per la realizzazione è stata importante la sinergia tra assessorati. Stiamo parlando di un’attività sportiva da svolgere un’ora alla settimana per tutte le scuole, circa una ventina di bambini per gruppo, del tutto gratuita per le famiglie degli alunni».

«Abbiamo 38 corsi – prosegue l’assessore Dimaggio – alla settimana in tutti i plessi della città, coprendo tutta la popolazione cittadina. Si contano quasi 1000 bambini. Questo garantisce a tutti i bambini di fare un’ora di attività a settimana. L’obiettivo è anche quello di avvicinare i bambini all’attività sportiva grazie ad educatori qualificati»

Marco Caccianiga delegato del Coni varesino: «L’assessore ha inquadrato perfettamente il tipo di attività che andremo a svolgere: avviamento alla pratica sportiva attraverso la capacità di insegnamento degli insegnanti, tutti laureati in scienze motorie. L’intervento nelle scuole sarà a cicli, proponendo per ogni scuola delle diverse discipline: il judo, il flag football, ma anche rugby, tiro con l’arco, danza e tanti altri. Noi diamo la base conoscitiva per l’attività, sperando di coinvolgere gli alunni a seguire le discipline anche fuori dagli orari di scuola. Svolgeremo dei test ad inizio e fine corso, così da proporre poi all’assessorato i risultati ottenuti».

Redento Colletto, presidente Csi di Varese: «Da oltre 40 anni collaboriamo con l’amministrazione comunale. Negli anni è stata fatta la scelta di prendere “i migliori”, ovvero laureati in scienze motorie, che sono specialisti ad hoc. Noi crediamo che i ragazzi imparino tantissime attività, così da ampliare le proprie abilità di base. Quest’anno continuiamo con questo cammino di qualità».