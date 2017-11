Grande successo di numeri per l’Indoor Tre Torri

Lo scorso weekend si è tenuta la consueta gara indoor organizzata dagli “Arcieri Tre Torri” di Cardano al Campo presso il Palazzetto dello sport di via Carreggia.

Galleria fotografica Arcieri Tre Torri, la gara di Cardano Al Campo 4 di 17

La competizione ha riscosso il solito successo di partecipazione, con ben 192 arcieri iscritti (provenienti da 27 società lombarde, piemontesi e toscane), distribuiti equamente nei 4 turni di gara previsti.

Ottima la partecipazione anche a livello giovanile, con 62 arcieri che hanno gareggiato in 15 differenti categorie juniores, in attesa di vedere cosa accadrà prossimamente alla “Coppa Italia Centri Giovanili 2017”, ultima tappa del calendario nazionale, che si terrà il 9-10 dicembre proprio in provincia di Varese, a Gerenzano.

La gara si è svolta regolarmente, anche grazie all’utilizzo dell’innovativo sistema di raccolta punti tramite tablet, fortemente voluto da World Archery (la Federazione internazionale di tiro con l’arco), che da un anno ha deciso di introdurre un’app sperimentale (sviluppata tra la Lombardia e la Svezia) che sta raccogliendo grandi successi in tutto il mondo.

La Federazione italiana (Fitarco), sempre sensibile alle innovazioni, è stata una delle prime associazioni nazionali a investire proprio in questo senso, dotandosi di una serie di dispositivi che vengono utilizzati nelle competizioni di livello nazionale.

Molto bene anche i risultati ottenuti dagli atleti in gara, con il solito predominio delle società del nostro territorio, che si sono aggiudicate gran parte dei podi delle 3 specialità previste (arco olimpico, nudo e compound).

Sulla linea di tiro c’era anche Michele Frangilli, dei gruppi sportivi dell’Aeronautica Militare, giunto 1° nella categoria “arco olimpico senior maschile”. Oltre a lui, tra gli atleti in gara, figuravano anche altri nomi importanti nella nostra disciplina, tra cui vari atleti medagliati nei campionati nazionali, regionali e provinciali e in varie gare internazionali.

Nell’elenco spiccano nomi, come Sara Polinelli ed Elisa Coerezza, che hanno militato nella nazionale giovanile, Elena Crespi e Francesca Vailati, che hanno vestito i colori azzurri in diverse gare compound in passato, come anche Luigi Dragoni e Alessandro Lodetti, per citarne solo alcuni.