Gravi danni per un incendio in una carrozzeria

Fiamme in una carrozzeria di Bioggio, nel Luganese.

L’incendio si è sviluppato attorno alle 13.30 – per cause che l’inchiesta di Polizia dovrà stabilire – e si è rapidamente propagato in tutta la struttura, un garage-carrozzeria di via Pianon.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, della Polizia comunale Malcantone est, i soccorritori della Croce Verde di Lugano e i pompieri di Lugano che hanno provveduto a domare le fiamme.

Una trentina di impiegati sono stati evacuati dalla struttura. Di questi cinque hanno riportato una leggera intossicazione da fumo e sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale.

I danni alla carrozzeria sono ingenti.