Greenway, il Comune svela l’idea. Ci sono i rendering ma non il progetto.

«Non esiste un progetto per la greenway ma un concept mandato al ministero nell’ambito del bando per la ciclometropolitana saronnese che permetterà a Saronno e agli altri comuni partner di avere un milione di euro di investimenti per infrastrutture per una mobilità dolce».

A metterlo in chiaro sono i tecnici comunali che stamattina in Municipio, nel corso di una conferenza stampa, hanno presentato il progetto della ciclometropolitana che prevede azioni per promuovere una mobilità meno inquinante nei percorsi casa/ufficio e casa/scuola e alcuni investimenti per completare percorsi ciclabili.

Proprio in questo secondo aspetto è compresa la realizzazione della Greenway di 4 chilometri tra Saronno e Solaro. È stato chiarito che al momento «non esiste un progetto» ma solo delle linee guida. Non c’è un progetto esecutivo anche perchè non è richiesta la sua realizzazione dalla prossima tranche di documenti da inviare al ministero.

Nel “concept” si parla chiaramente di una greenway inserita nel capitolo delle “infrastrutture piste ciclabili percorsi protetti”, da realizzare con il finanziamento ottenuto di 580 mila euro. Parlando delle criticità dell’intervento si sottolinea la presenza dei ponticelli, l’altezza della massicciata e l’altezza dei 5 parchetti isolati. L’idea è quindi di sfruttare i 20 metri di larghezza ottenibili sbancando per creare un unico parco lineare. Sono stati mostrati i rendering della greenway.

Nel corso della conferenza stampa il sindaco Alessandro Fagioli ha confermato le indiscrezioni: venerdì i tecnici della soprintendenza hanno effettuato i sopralluoghi sui ponticelli di via Filippo Reina e di via Don Monza. «Sono di proprietà di Ferrovienord e certo se il loro abbattimento dovesse essere definitivamente bloccato – ha commentato – non avrebbe senso per l’Amministrazione acquisire il sedime ferroviario. E questo ovviamente metterebbe a richiesto l’intero progetto».

All’incontro hanno partecipato anche il sindaco di Caronno Pertusella Marco Giudici e l’assessore di Cislago Luca Dosso, che hanno rimarcato l’importanza della collaborazione tra comuni per affrontare temi comprensoriali come la mobilità e la soddisfazione per il finanziamento ottenuto.