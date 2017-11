Ha ucciso il padre: era ubriaco, ora non parla

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Giuliano Drammis, 49 anni, l’uomo che due giorni fa ha picchiato il padre, Michele Drammis, 80 anni, causandone la morte dopo il ricovero in ospedale. L’uomo, che ha già dei precedenti, secondo quanto accertato dai carabinieri era in preda ai fumi dell’alcol e dopo l’ennesimo litigio avrebbe aggredito l’anziano con una violenza inusitata sbattendogli anche la testa contro un pianale della cucina. Drammis junior rimane in carcere: indagano i carabinieri e il pm Luca Petrucci. Da valutare l’accusa, se sarà omicidio volontario oppure omicidio preterintenzionale.