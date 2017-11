Handicap Sport, inizia il campionato. “Obiettivo salvezza tranquilla”

le immagini di basket disabili in carrozzina

È tempo di vigilia per la Cimberio Handicap Sport Varese, la squadra che da alcuni anni ha riportato la nostra città nella serie A del basket in carrozzina, proseguendo una tradizione trentennale che ha trovato una rifioritura nell’ultimo lustro.

Dopo qualche anno in cui Varese ha conteso le prime posizioni del campionato, l’HSV ha dovuto ridimensionare gli obiettivi - questione di budget – ma non prende parte al massimo torneo nazionale solo per fare una comparsata. Il traguardo è la salvezza da ottenere, possibilmente, il più presto possibile, come spiega a VareseNews il nuovo head coach biancorosso, Fabio Bottini. (nella foto: Janic Binda)

«La Serie A di quest’anno comprende otto squadre e una sola retrocessione. Sulla carta ci sono quattro formazioni che puntano decisamente ai playoff e Varese non è tra queste, però il nostro obiettivo è quello di lasciare ad altri la lotta salvezza. Con noi, nel “secondo gruppo”, dovrebbero esserci Bergamo, Gradisca/Castelvecchio e Porto Torres, con i sardi che sono i primi avversari, sabato 4 novembre».

La difficoltà maggiore, per la Cimberio, è quella di integrare al meglio i nuovi stranieri, visto che il terzetto è cambiato radicalmente. «Sono con noi da una ventina di giorni – conferma Bottini – e quindi hanno alle spalle pochi allenamenti con i compagni di squadra. Però le indicazioni ricevute sono buone e ognuno sembra avere un livello di gioco importante per il rispettivo ruolo: il portoghese Joao de Barros è un play, l’elvetico Janic Binda (svizzero-tedesco a dispetto del cognome) gioca in guardia/ala e il lungo costaricano Kenneth Rodriguez Gonzalez. Il quintetto base è completato da due italiani di valore come Roncari e Nava, con Nicola Damiano a fare da sesto uomo di lusso ed elemento di esperienza».

La Handicap Sport ha ottenuto buoni riscontri dal classico torneo “Città dei Mille” di Bergamo, vinto nello scorso weekend: «Una buona prova che ci dà fiducia per l’esordio di Porto Torres. I sardi lo scorso anno arrivarono in finale scudetto ma hanno perso diversi elementi chiave e, secondo me, possiamo provare a cercare i primi due punti pur con le assenze di Fiorentini e Marinello e l’incognita viaggio, visto che partiamo venerdì pomeriggio per Genova e viaggeremo in nave di notte verso la Sardegna».

Bottini è all’esordio da capo allenatore di una squadra in carrozzina: «Uno sport che ho imparato ad amare nella scorsa stagione, nella quale sono stato il vice di Emanuele Pruneri proprio sulla panchina biancorossa. Io arrivo da tanti anni nel basket tradizionale (San Vittore e Castronno le ultime esperienze, da vice di Monti ndr) ma mi sono entusiasmato nel veder giocare questi ragazzi. Qualche volta salgo anche io in carrozzina per capire le differenze tra i due sport: qui mancano una serie di movimenti, per esempio lo scivolamento in difesa, ma ci sono diverse tecniche che vanno studiate e affinate. Da fuori non ci si rende conto, ma per giocare in carrozzina bisogna essere davvero dei fenomeni: si fa una grande fatica fisica e servono qualità per “guidare” il mezzo sul campo di gioco. Quest’anno cercherò di affinare ancora di più la conoscenza delle tecniche e dei “trucchetti” che servono per rendere al meglio».