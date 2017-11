Hanno bruciato la vostra montagna ma voi ne siete usciti più forti

Cara redazione di “Varese news”

Sono uno studente, e vi scrivo da Bari.

E anche se siamo lontani quanto la lunghezza dell’Italia, in questi giorni ho condiviso con voi l’ansia, la preoccupazione e il dolore per l’incendio.

Per motivi personali sono in provincia di Varese almeno 6 volte l’anno da almeno 2 anni. Ed in questi anni mi sono innamorato dei vostri paesaggi, mi sono commosso davanti ai vostri laghi, e sono stato conquistato dai vostri fiumiciattoli. Conosco molti dei vostri alberi e ho calpestato infinite volte la vostra bellissima terra. È per questo motivo che vi scrivo.