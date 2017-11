“Ho paura”: un video musicale per parlare di psichiatria

psichiatria asst sette laghi: lezione all'isis Stein

“HO PAURA…” è il titolo di un videoclip realizzato dagli operatori della Psichiatria del Verbano e di Varese, dei Ser.T. e della Psicologia dell’ASST Sette Laghi, insieme con rappresentanti delle scuole, di enti del territorio e delle associazioni dei familiari dei sofferenti psichici. L’idea di progettare, realizzare e trasmettere questo video è nata col duplice scopo di offrire un’occasione di team building a questi operatori che si trovano ora a lavorare fianco a fianco, e di dare al contempo un potente ed esplicito messaggio di appartenenza alla comunità ai pazienti e ai loro familiari.

Dal primo giugno scorso è stato istituito all’interno della ASST dei Sette Laghi il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, che ha esteso i confini del precedente Dipartimento di Salute Mentale riunendo in un’unica grande squadra tantissimi operatori di diverse realtà sanitarie e sociosanitaria, dalla Psichiatria alla Psicologia, al Servizio Prevenzione e Cura delle Dipendenze..

Mercoledì 8 novembre, alle ore 17.30, a Villa Recalcati, in piazza Libertà 1 a Varese, verrà presentato per la prima volta questo videoclip girato come video musicale.

Gunnar Vincenzi, Presidente della Provincia di Varese, porterà i saluti dell’Ente ospitante. Giovanni Daverio, Direttore Generale Welfare Regione Lombardia, prenderà la parola come rappresentante, appunto, della Regione Lombardia. Interverranno alla manifestazione anche Callisto Bravi, Direttore Generale dell’ASST dei Sette Laghi, insieme con Adelina Salzillo, Direttore Socio Sanitario, Paola Bianco, Direttore Amministrativo, e Carlo Alberto Tersalvi, Direttore Sanitario. Saranno presenti i Direttori della Psichiatria del Verbano e di Varese, rispettivamente Isidoro Cioffi e Camilla Callegari, e i Primari del Ser.T. e della Psicologia, Claudio Tosetto e Marco Bellani.

Prima di proiettare il videoclip e il relativo e simpaticissimo backstage sarà presentato il Team che ha permesso di tradurre in pratica questo progetto, nato da un’idea del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, Isidoro Cioffi: si tratta di ALTAMAREA Group, noto a livello nazionale come creatore di prodotti “virali” con estesa risonanza territoriale.

«Il Videoclip – specifica Isidoro Cioffi- è stato girato come video musicale costituito da un breve filmato sia per stimolare il livello di coesione tra i membri del gruppo di professionisti sanitari da poco presenti nello stesso Dipartimento, sia per dare un forte e chiaro messaggio di inclusione sociale ai pazienti e ai loro familiari, così provati dalla sofferenza. Non si possono dimenticare per il contributo fornito anche Lisetta Buzzi Reschini, Presidente del Co.P.A.Sa.M, Giovanni Resteghini, Sindaco di Bisuschio, Ileana Maccari dell’ISIS di Gavirate e Vicepresidente U.I.S.P, e Andrea Gosetti di Intrecciteatrali”.